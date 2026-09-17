circle x black
Cerca nel sito
 

Mario Roggero, no al differimento della pena: il Tribunale di Milano respinge la richiesta

Dichiarata "inammissibile" l’istanza presentata dalla difesa del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo

Mario Roggero, no al differimento della pena: il Tribunale di Milano respinge la richiesta
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun differimento della pena (vista la proposta della domanda di grazia) per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale della Sorveglianza di Milano - presieduto da Marcello Bertolato - che si è uniformato al precedente rigetto dei giudici della Sorveglianza di Torino.

Per i giudici della Sorveglianza di Milano l'istanza è “inammissibile”. A differenza di quanto argomentato dalla difesa del detenuto, il collegio presieduto da Marcello Bortolato “ritiene che il differimento della esecuzione della pena, in caso di presentazione di grazia è istituto applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata”, mentre in questo caso l'istanza è stata presentata nel momento in cui Roggero era già detenuto a Bollate e pertanto la richiesta difensiva “è inammissibile”. I giudici ritengono, inoltre, che si è di fronte a una “reiterazione dell’istanza” - essendosi già pronunciato la Sorveglianza di Torino il 9 settembre scorso - e dunque di dover ritenere la questione inammissibile per scongiurare la possibilità di reiterare ulteriormente, in ipotesi, le istanze difensive sul punto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roggero Tribunale della Sorveglianza Mario Roggero mario roggero oggi mario roggero grazia
Vedi anche
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
News to go
Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza