Asilo, Strada (Pd): "Il report è chiaro, non c'è emergenza. Riportate criticità centro in Albania"

"Il rapporto dell'Agenzia Europea per l'asilo ci mostra che non c'è alcuna emergenza, come vogliono raccontarci i governi e politici di destra. Le richieste d'asilo sono in diminuzione, come sono in diminuzione gli arrivi irregolari sul territorio europeo, quindi non c'è nessuna emergenza". Così l'eurodeputata del Partito Democratico, Cecilia Strada, in un'intervista a Bruxelles a margine dell'audizione della direttrice esecutiva dell'Agenzia Ue per l'Asilo, Nina Gregori, durante la commissione Libertà civili del Parlamento europeo. Ha puntualizzato: "Un'altra cosa interessante nel report è lo spazio dedicato al Italia, dove si parla del centro in Albania. Si riportano tutte le criticità e le denunce dalle organizzazioni umanitarie che hanno lavorato nell'ultimo anno e mezzo sul centro in Albania".