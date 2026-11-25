“Gaza non si sta riprendendo, sta sopravvivendo”. La commissaria europea per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, ha usato parole dure nei confronti del governo israeliano durante il dibattito sulla situazione umanitaria nella Striscia, che si è svolto oggi, 24 novembre, al Parlamento europeo. Secondo la commissaria, gli ostacoli all’ingresso degli aiuti non dipendono dalla mancanza di risorse o dalle capacità operative delle organizzazioni umanitarie, ma da una scelta politica delle autorità israeliane.

Oltre 150mila tende acquistate dalle organizzazioni umanitarie e dagli Stati donatori attendono di poter entrare nella Striscia, mentre le prime inondazioni di novembre hanno interessato potenzialmente 226mila persone. Gaza si prepara ad affrontare il quarto inverno dall’inizio del conflitto, con migliaia di famiglie prive di ripari adeguati e infrastrutture sanitarie e idriche gravemente compromesse.

Il dibattito a Strasburgo ha riportato al centro dell’agenda europea anche la questione delle sanzioni contro Israele e della sospensione dell’accordo di associazione con l’Ue, misure richieste da numerosi eurodeputati.

Gaza, gli aiuti ci sono ma non arrivano alla popolazione

“Nel mondo non mancano i finanziamenti o le forniture umanitarie. È Gaza a non potervi accedere”, ha dichiarato Lahbib.

La commissaria ha denunciato le restrizioni all’ingresso dei materiali classificati come ‘dual use’, beni che possono avere applicazioni sia civili sia militari. Secondo quanto riferito all’Europarlamento, alcune forniture umanitarie essenziali possono entrare nella Striscia soltanto un giorno alla settimana a causa di questa classificazione, definita arbitraria dalla commissaria, che ha chiesto criteri chiari e prevedibili.

Le restrizioni assumono particolare rilevanza con l’arrivo dell’inverno. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), almeno 60mila delle oltre 90mila tende introdotte a Gaza dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni negli ultimi due anni e mezzo devono essere sostituite. Le precipitazioni tra il 6 e l’8 novembre hanno lasciato oltre 5mila famiglie senza riparo.

La maggior parte delle 150mila tende in attesa di entrare nella Striscia si trova ad Al Arish, in Egitto, a circa 50 chilometri da Khan Younis.

“I ripari ci sono, le risorse sono state mobilitate e le organizzazioni umanitarie sono pronte a consegnarli, eppure le famiglie che hanno disperatamente bisogno di protezione non possono accedervi”, ha denunciato Lahbib. “Non è una questione di capacità umanitaria, è chiaramente una scelta politica. Non può esserci un aumento significativo degli aiuti umanitari senza un cambiamento nella politica del governo israeliano”.

Lahbib ha inoltre riferito che oltre 1.600 persone sono state uccise a Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco dell’ottobre 2025, mettendo in discussione la possibilità di parlare di una reale tregua. La commissaria ha annunciato anche la morte di un dipendente dell’Unrwa e il ferimento di altri tre in seguito a un attacco israeliano nella giornata odierna.

Per il 2026 la Commissione europea ha confermato oltre 217 milioni di euro di assistenza umanitaria alla Palestina. Bruxelles continua, inoltre, a facilitare le evacuazioni mediche verso gli Stati membri e si dichiara pronta, attraverso la propria missione al valico di Rafah, a contribuire all’accesso degli aiuti qualora le venga richiesto.

Sanzioni a Israele, il nodo politico che divide l’Europa

L’intervento della commissaria ha preceduto un acceso dibattito tra gli eurodeputati, durante il quale sono emerse posizioni differenti sugli strumenti che l’Unione europea dovrebbe utilizzare nei confronti di Israele.

Numerosi esponenti dei gruppi socialisti, dei Verdi e della Sinistra hanno chiesto la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele, l’introduzione di sanzioni, restrizioni al commercio con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati e un embargo sulle armi.

Altri interventi hanno richiamato la necessità di garantire la sicurezza di Israele, procedere al disarmo di Hamas e assicurare che le risorse destinate all’assistenza umanitaria non vengano utilizzate dalle organizzazioni terroristiche.

Tra gli italiani intervenuti, Paolo Inselvini (Fratelli d’Italia) ha condannato le violenze a Gaza e quelle dei coloni israeliani in Cisgiordania, richiamando la necessità di tutelare anche le comunità cristiane della Terra Santa e invitando l’Europa a svolgere un ruolo di mediazione.

Di diverso tenore l’intervento di Cecilia Strada (Pd), che ha criticato l’immobilismo del Consiglio dell’Ue sulla sospensione dell’accordo di associazione con Israele e sulla partecipazione israeliana al programma europeo di ricerca Horizon Europe, chiamando in causa anche il governo italiano.

Il confronto ha assunto in alcuni momenti toni particolarmente accesi, costringendo la presidenza dell’Aula a intervenire ripetutamente per richiamare gli eurodeputati al rispetto del regolamento.

La presidenza del Consiglio dell’Ue ha ribadito la richiesta di riaprire tutti i valichi di Gaza e di attuare integralmente la risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresi il disarmo permanente di Hamas e degli altri gruppi armati non statali, il completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia e la transizione verso un’amministrazione civile.

Resta confermato il sostegno europeo alla soluzione dei due Stati e al ritorno dell’Autorità nazionale palestinese a Gaza, accompagnato dal suo programma di riforme.