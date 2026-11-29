Esistono ''profonde divergenze'' e ''disaccordi'' tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader di Yashar Gadi Eisenkot, tanto che appare ''improbabile'' un nuovo loro incontro e ''non è previsto che i rispettivi team negoziali si incontrino''. Lo scrive il sito di Ynet spiegando che la decisione di interrompere i negoziati con il Likud di Netanyahu non è stata coordinata con il leader di Beyachad, Naftali Bennett, che aveva spinto per i colloqui.

L'incontro tra i due si è tenuto oggi presso il quartier generale della difesa Kirya a Tel Aviv. Lo rende noto il Times of Israel. Il faccia a faccia è durato circa due ore, con focus sulla sicurezza e per poi proseguire poi sugli sforzi per la formazione di un nuovo governo in Israele.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, Netanyahu avrebbe chiesto di rimanere primo ministro per un periodo imprecisato prima che l'accordo di rotazione entri in vigore, al fine di supervisionare un potenziale incidente di sicurezza che coinvolga l'Iran: una condizione che Eisenkot avrebbe respinto categoricamente.

Contemporaneamente si è svolto un incontro tra i team negoziali di Yashar e B'Yachad, il partito di Naftali Bennett. Bennett è stato l'unico leader di partito nel blocco di Eisenkot a spingere per un governo di unità nazionale con il Likud.