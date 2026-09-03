Industria, Zingaretti (Pd): "L'Europa si deve muovere per la pace. Va cambiato l'Industrial Accelerator Act"

"L'Europa si deve muovere per la pace". Lo ha detto il capodelegazionedel Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, in un punto stampa a Bruxelles. "È in corso di discussione l'Industrial Accelerator Act, un atto positivo di interesse dell'Unione che però va cambiato, ritornando a definire meglio il concetto di Made in EU, rivedendo i tempi, valutando incentivi e inserendo settori industriali oggi esclusi". "Con l'Europa abbiamo una possibilità; distruggendo l'Europa questa possibilità per l'industria italiana o dei paesi europei non esiste, di fatto. La nostra è una battaglia europeista per cambiare l'Europa, non follemente distruttiva", ha concluso Zingaretti.