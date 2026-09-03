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Industria, Zingaretti (Pd): "L'Europa si deve muovere per la pace. Va cambiato l'Industrial Accelerator Act"

03 settembre 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Europa si deve muovere per la pace". Lo ha detto il capodelegazionedel Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, in un punto stampa a Bruxelles. "È in corso di discussione l'Industrial Accelerator Act, un atto positivo di interesse dell'Unione che però va cambiato, ritornando a definire meglio il concetto di Made in EU, rivedendo i tempi, valutando incentivi e inserendo settori industriali oggi esclusi". "Con l'Europa abbiamo una possibilità; distruggendo l'Europa questa possibilità per l'industria italiana o dei paesi europei non esiste, di fatto. La nostra è una battaglia europeista per cambiare l'Europa, non follemente distruttiva", ha concluso Zingaretti.

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