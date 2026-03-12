circle x black
Difesa Ue, Annunziata (Pd): "Siamo sotto rischio: la guerra è già tecnologica e l'Europa non è attrezzata"

12 marzo 2026 | 05.34
Redazione Adnkronos
"Oggi è evidente che abbiamo seri dubbi sul fatto che l'Europa non sia attrezzata non per 'una guerra', ma per quello che sta succedendo". Lo ha detto l'eurodeputata Lucia Annunziata (Pd) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Annunziata ha richiamato l'evoluzione del contesto rispetto a un anno fa, citando l'uso crescente di tecnologie anche civili applicate ai conflitti: dal riconoscimento facciale ai sistemi di individuazione dei bersagli, e ha sostenuto che l'Europa è esposta a rischi concreti nell'area mediterranea.

