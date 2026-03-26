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Innovazione: Todde (Sardegna), "Candidatura Einstein Telescope può essere svolta per la regione"

26 marzo 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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"La candidatura italiana del progetto Einstein Telescope è un grande evento: la Sardegna si è portata avanti e ha già dato il suo ok alla parte approvativa, per un progetto che può cambiare non solo l'aspetto scientifico ma anche economico e sociale del nostro territorio". Queste le parole della presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine dell'evento al Parlamento europeo 'Einstein Telescope', in cui è stata presentata la candidatura dell'isola per ospitare, assieme alla Sassonia, il nuovo Einstein Telescope, osservatorio di onde gravitazionali di ultima generazione.

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