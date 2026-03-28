LetterLo sottolinea una lettera inviata ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, su proposta delle capigruppo di Iv, Raffaella Paita e Maria Elena Boschi

"È del tutto evidente -si legge nel documento nato su proposta delle capigruppo di Iv Raffaella Paita e Maria Elena Boschi e sottoscritta dai presidenti degli altri gruppi - che i suddetti avvenimenti impongono chiarezza e una specifica assunzione di responsabilità nei confronti delle Camere e degli elettori circa le prospettive dell’agenda governativa".