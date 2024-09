Come scegliere il forno giusto per la propria casa

In collaborazione con Smeg

Elettrico, a gas o microonde? Sono queste le tre tipologie di forno da cucina presenti sul mercato; la tecnologia però ci viene incontro con innovazioni che possono fornire un supporto aggiuntivo, andando a migliorare la qualità dei prodotti preparati in casa e velocizzando le ricette.

Tra le migliori soluzioni da considerare, il forno ad incasso ventilato è senza dubbio una scelta vincente. Si adatta perfettamente all'arredamento, potendo essere posizionato sia a livello del pavimento che in una colonna più alta. La ventilazione permette una distribuzione più uniforme del calore, garantendo una cottura omogenea.

Tipologie di forno

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina e la scelta del modello adatto non solo migliorerà la qualità dei tuoi piatti, ma potrà anche facilitarti la vita. Con tante opzioni sul mercato, dalle tecnologie più moderne ai design accattivanti, come orientarsi?

Per prima cosa è importante scegliere la tipologia che meglio si adatta alle proprie esigenze, considerando le diverse varianti disponibili, ognuna con caratteristiche specifiche:

• L’elettrico tradizionale è quello più comune e semplice. Emette calore dall’alto e dal basso, risultando il supporto ideale per cotture lente come quelle di arrosti o lasagne. La distribuzione del calore tende ad essere meno uniforme, il che significa che potrebbe essere necessario ruotare il cibo durante la preparazione;

• Ventilato. Utilizza una ventola per distribuire il calore in modo più uniforme, garantendo una cottura omogenea e tempi ridotti. È perfetto per chi ama cucinare più pietanze contemporaneamente ed è talmente performante da permettere di preparare gustosissime pizze o prodotti da forno anche a casa;

• Multifunzione. Sono quelli che tramite manopola o display danno modo di combinare diversi metodi di preparazione come quello grill, il vapore o la funzione microonde.

Le ultime novità tech

I forni di ultima generazione sono dotati di una varietà di funzioni che semplificano notevolmente la vita in cucina, sia per gli appassionati sia per chi ha meno esperienza nella preparazione dei piatti.

Hai mai pensato a quanto tempo potresti risparmiare con la funzione di autopulizia? I forni pirolitici, ad esempio, raggiungono temperature elevatissime che bruciano i residui di cibo, trasformandoli in cenere che può essere facilmente rimossa con un panno.

Un’altra funzione utile è la cottura programmata, che ti permette di impostare l’orario di inizio e fine della preparazione, così potrai trovare il tuo pasto pronto rientrando a casa. I più avanzati dispongono persino di connettività Wi-Fi, permettendo di controllare e monitorare il forno direttamente dallo smartphone.

Non dimenticare la sonda per la temperatura interna: per chi ama cucinare carne o lievitati, fa davvero la differenza, dando modo di ottenere cotture perfette, misurando la temperatura del cibo e non solo quella del forno.

Design e classe energetica

Ultimi due aspetti da considerare sono l’estetica e i consumi. Nel primo caso è importante che l’elettrodomestico crei un look matchy matchy con il resto dell’arredo, adattandosi allo stile scelto per il resto della cucina.

Assolutamente fondamentale la classe energetica: l’etichetta dà modo di tenere sotto controllo i consumi, evitando di impattare eccessivamente sull’ambiente e allo stesso tempo sulle bollette.