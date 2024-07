Consiglio dei ministri, temi e dei provvedimenti

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 22 luglio con un nutrito odg di provvedimenti. A cominciare dall’approvazione di un Disegno di legge relativo alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa GCAP, sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023. Istituita tra Italia, Regno Unito e Giappone, la nuova organizzazione transnazionale è chiamata a gestire in maniera congiunta il programma Global Compact Air Program. La convenzione non contempla un impegno finanziario dei singoli Paesi aderenti, ma ha scopi logistici e di organizzazione del personale.

Tra gli altri provvedimenti, il CdM ha approvato in via preliminare un Decreto legislativo in attuazione della Direttiva UE 2023/946, che riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento ai requisiti definiti dall’organizzazione marittima internazionale. Il provvedimento intende aggiornare le disposizioni nazionali sui requisiti specifici di stabilità riguardanti le navi-traghetto ro-ro da passeggeri, in modo tale da aumentare i livelli di sicurezza in caso di collisione. Inoltre, il CdM ha approvato in via preliminare un Decreto del Presidente della Repubblica sui criteri di ammissibilità delle spese per diversi programmi cofinanziati dai fondi europei di sviluppo regionale e per gli affari marittimi, la pesca, l’acquacultura, dal fondo sociale europeo Plus e altri fondi. Il provvedimento mira a disciplinare le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento delle diverse tipologie di spese che possono essere oggetto di rendicontazione della Commissione europea. Infine, Inoltre, nell’odg sono state esaminate e deliberate questioni diverse inerenti 29 leggi di regioni e province autonome.

