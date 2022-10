Covid oggi Italia, 35.043 contagi e 93 morti: bollettino 26 ottobre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Tasso di positività è al 16,16%

Sono 35.043 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 178.846 e i casi totali a 23.443.429. Sono 216.735 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 16,16%.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LOMBARDIA - Sono 6.216 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 22 morti. A Milano i nuovi casi sono 668. 38.317 i tamponi effettuati, i nuovi positivi sono il 16,2%. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 43.012. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+1), in calo i pazienti negli altri reparti (1.155, -9). Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 1.839, Bergamo 464, Brescia 685, Como 453, Cremona 223, Lecco 215, Lodi 147, Mantova 284, Monza e Brianza 592, Pavia 401, Sondrio 101 e Varese 694.

LAZIO - Sono 3.279 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 5 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.701. Nella regione "su 3.241 tamponi molecolari e 17.155 tamponi antigenici per un totale di 20.396 tamponi, si registrano 3.279 nuovi casi positivi (-1.365), sono 5 i decessi (-8), 629 i ricoverati (stabili), 31 le terapie intensive (+1) e +4.499 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 570 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 604 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 527 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 177 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 344 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 869 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 272 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 320 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 101 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 176 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA - Sono 703 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 2 morti, due donne di 87 e 97 anni, residenti nella provincia di Sassari. I tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici sono stati 3004. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 89 (-4). Sono 7794 i casi di isolamento domiciliare (-171).

TOSCANA - Sono 2.381 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 13 morti. 366 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 2.015 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.462.179. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.260 persone) e raggiungono quota 1.401.068 (95,8% dei casi totali).

ABRUZZO - Sono 915 i casi di Covid registrati oggi 26 ottobre in Abruzzo secondo i dati forniti dall'ultimo bollettino della Regione. Si registrano anche altri 3 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14963 (-798 rispetto a ieri). Di questi, 169 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1263 tamponi molecolari (2511968 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4334 test antigenici (4470736). Del totale dei casi positivi, 119085 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+227 rispetto a ieri), 167342 in provincia di Chieti (+279), 137813 in provincia di Pescara (+215), 139396 in provincia di Teramo (+191), 12612 fuori regione (+9) e 8680 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA - Sono 691 i nuovi contagi covid registrati oggi 26 ottobre in Calabria secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri si registra anche un morto. Sui 4.306 tamponi effettuati i guariti sono 1.082. Il bollettino, inoltre, registra -392 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).