Destinazione Hollywood per Antonio Marras che nella sua collezione dedicata alla prossima primavera-estate evoca Anna Maria Pierangeli, l’attrice nata a Cagliari, scoperta da Vittorio de Sica e poi diventata una star amata da James Dean. È lei la musa della collezione, ambientata in un club americano anni ‘50, popolato di teddy boys and girls, ed eleganti silhouette in uno scambio immaginario tra Acapulco e la Sardegna.