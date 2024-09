Acciacchi di fine estate. L’inizio della stagione dei malanni

Se, da una parte, il caldo asfissiante di un’estate torrida sembra spegnersi, oltretutto molto più repentinamente di quanto non si potesse immaginare, il passaggio brusco a temperature decisamente più basse obbliga il nostro organismo a cavalcare altalene termiche non proprio facili da gestire.

E' questo il tema della prossima puntata di "IGEA - la medicina dal mito all'intelligenza artificiale", il nuovo format condotto dall'immunologo Mauro Minelli

Ogni cambiamento climatico, come il passaggio dal caldo al freddo, impone al corpo umano di rimodulare i meccanismi di termoregolazione di cui è dotato. Si tratta di meccanismi complessi che, coinvolgendo apparati composti da organi vitali, come i sistemi cardiocircolatorio, polmonare, nervoso, ormonale, sottopongono questi ultimi ad un faticoso lavoro di rapido ri-adattamento a brusche variazioni, ciò che comporta un contraccolpo funzionale che può farsi sentire pesantemente soprattutto in chi soffre di patologie croniche o in chi ha difese immunitarie deboli.

L’apparato che maggiormente sembra risentire dei cambiamenti termici è quello respiratorio: non a caso al cambio di temperatura sono molto frequenti raffreddori e faringiti. Si tratta di disturbi classicamente attribuiti all’influenza, ma non sempre è così. Oltre ai veri e propri virus influenzali, altri agenti infettivi sono in grado di provocare infezioni respiratorie simili alla vera e propria influenza, con tutta una serie di conseguenze particolarmente pesanti nei soggetti più vulnerabili, come gli anziani o i malati cronici e/o immunodepressi, e nei bambini che, per loro natura, non sono proprio avvezzi a prestare attenzione alle misure del distanziamento. Ma quali sono gli agenti infettivi responsabili di queste sindromi che, ancor prima che l’estate finisca, sembrano anticipare l’influenza? Quali sono i sintomi che le caratterizzano e come distinguerle dall’influenza vera e propria? Quali le indicazioni terapeutiche per trattarle in maniera efficace e risolutiva? Esiste una prevenzione vaccinale specifica come per l’influenza? O bisogna seguire altre strategie?

