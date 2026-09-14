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Crisi climatica e Piano sociale per il clima, MASE: “9,3 miliardi per una transizione resiliente”

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14 settembre 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rispondendo alla Camera alle interrogazioni da parte dell’On. Fontana (M5S) sulle iniziative per fronteggiare la crisi climatica e dell’On. Bignami (FdI) sugli interventi previsti dal Piano nazionale sociale per il clima, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha delineato il quadro per accompagnare la transizione energetica, tutelando famiglie e imprese più vulnerabili e rafforzando la resilienza del Paese. Al centro, il Piano sociale per il clima che destina oltre 3,2 miliardi di euro alla riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle piccole e microimprese vulnerabili, oltre a 4,6 miliardi di euro per la mobilità sostenibile. Inoltre, ha ricordato Pichetto Fratin, l’iniziativa del Bonus Sociale Energia Plus previsto a partire dal 2028 che prevede 1,34 miliardi di euro per sostenere le spese energetiche delle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro. Sul fronte dell’adattamento climatico, secondo il Ministro, l’Italia sta finalizzando il Piano nazionale di Ripristino della natura con interventi di prevenzione, forestazione, infrastrutture verdi, tutela degli ecosistemi e de-impermeabilizzazione dei suoli per restituire ai terreni la loro capacità naturale di assorbire l’acqua. Tra le priorità, anche la sicurezza dell’approvvigionamento idrico attraverso il riuso delle acque reflue, la desalinizzazione e il consolidamento delle reti.
La risposta completa del Ministro/1
La risposta completa del Ministro/2

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crisi climatica Piano sociale per il clima transizione resiliente
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