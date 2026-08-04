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Cristina Armeni

Cristina Armeni

Giornalista economico

Cristina Armeni, romana, è giornalista professionista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 14 febbraio 2001. Redattrice dell’agenzia di stampa Adnkronos dal 2000, è specializzata in giornalismo economico, con particolari competenze nei settori: Agroalimentare, Pubblica Amministrazione e Turismo.

Realizza servizi, inchieste e interviste, anche televisive, a esponenti del Governo, della politica, delle imprese e dei sindacati. Segue le attività di istituzioni pubbliche e private, a cominciare dalle assemblee delle principali associazioni datoriali.

Ha seguito vertici internazionali, tra i quali, il G8 che si è svolto all’Aquila nel luglio 2009 e il G7 Turismo a Firenze a novembre 2024. Ha seguito varie edizioni di Vinitaly a Verona e del Forum di Coldiretti a Cernobbio, è stata inviata in Italia e all’estero.

“Pioniera” del giornalismo on line, proviene dal mondo della carta stampata dove ha maturato una lunga esperienza con testate giornalistiche a tiratura nazionale: “La Repubblica” e “Il Tempo”.

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giornalismo economico politica imprese sindacati istituzioni pubbliche aziende
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