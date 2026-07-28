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Pasta e Obesità infantile: La risposta scientifica di Unionfood alla Bbc

(Unione Italiana Food)
(Unione Italiana Food)
28 luglio 2026 | 15.39
Cristina Armeni
LETTURA: 2 minuti

La Bbc ha di recente pubblicato un'inchiesta dal titolo emblematico, “Pizza, pasta, proteine – come i bambini italiani sono diventati così sovrappeso”, che spiega come l’Italia, patria simbolo della dieta mediterranea, stia vedendo crescere rapidamente il tasso di obesità tra i più piccoli. Il servizio cita il professor Valter Longo, che dirige l'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California (USC) di Los Angeles, secondo il quale la dieta mediterranea tradizionale è statata ormai in gran parte persa. Colti sul vivo da tali accuse, i Pastai di Unione Italiana Food replicano alla Bbc basandosi su recenti evidenze raccolte nel Consensus Statement "Healthy Pasta Meal", rinnovato nel 2025 da Unione Italiana Food insieme alla Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione (Sisa) e al Cepea. “Le evidenze attuali confermano che la pasta, se consumata nell'ambito di una dieta equilibrata, contribuisce all'adeguatezza nutrizionale, al benessere metabolico e alla sostenibilità ambientale” - commenta Silvia Migliaccio, presidente Società Italiana Scienza dell'Alimentazione (Sisa) - Il consumo di pasta è stato anche collegato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari, senza aumentare l'incidenza del diabete, migliorando il senso di sazietà, fornendo al contempo proprietà antiossidanti e prebiotiche. La ricerca in corso suggerisce possibili effetti cronobiologici, come il miglioramento del sonno e della regolazione circadiana, soprattutto quando la pasta viene consumata a cena. Nel complesso, la pasta emerge come un alimento nutrizionalmente prezioso, culturalmente significativo e rispettoso dell’ambiente che sostiene sia la salute umana che quella del pianeta quando integrato in un modello alimentare equilibrato”.

“Quando si affrontano temi delicati come l'obesità infantile è fondamentale evitare semplificazioni che rischiano di distogliere l'attenzione dalle vere cause del fenomeno. Come industria alimentare crediamo sia nostro dovere promuovere un'informazione corretta, fondata sulle evidenze scientifiche e su una cultura dell'equilibrio alimentare. La pasta è da sempre uno dei simboli della Dieta Mediterranea e continua a rappresentare un alimento pienamente coerente con uno stile di vita sano, nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata”, dichiara Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai di Unione Italiana Food.

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Pasta Obesità infantile Dieta mediterranea Equilibrio alimentare
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