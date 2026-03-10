circle x black
100 giorni alla Maturità 2026, com'è nata la tradizione di festeggiare il countdown

Da Pisa a Roma, i riti degli studenti in Italia aspettando l'esame di Stato

Esami di maturità - FOTOGRAMMA
Esami di maturità - FOTOGRAMMA
10 marzo 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, 10 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità 2026. Inizia per migliaia di studenti del quinto anno delle scuole superiori il countdown al 18 giugno, data in cui si svolgerà la prima prova dell'esame di Stato.

La tradizione dei 100 giorni

La tradizione di celebrare i 100 giorni prima dell'Esame di maturità è fortemente radicata nella cultura studentesca: non solo un simbolo di passaggio, ma anche un'occasione per festeggiare, confrontarsi e – tra riti scaramantici e momenti di convivialità – affrontare l'ansia pre‑esame con una carica di energia positiva.

La tradizione

Le origini della tradizione risalgono all’Ottocento, quando l’espressione piemontese 'mach pì cent' (ovvero "Ne mancano cento") — derivata dal gergo militare — veniva usata dai cadetti dell’Accademia Militare di Torino per indicare il tempo che mancava alla fine del corso. Con gli anni, l’usanza si è trasformata e diffusa in tutte le scuole superiori italiane.

Come si festeggia

Tanti i modi per festeggiare e scaricare la tensione insieme ai propri compagni: ci sono classi che si ritrovano per una cena, chi organizza gite oppure chi compie gesti simbolici come scrivere sulla sabbia il voto desiderato.

Ci sono anche tradizioni locali in luoghi iconici, come il rito dei 100 giri in Piazza dei Miracoli a Pisa, ed eventi organizzati ad hoc. A Roma quest'anno, Alice nella Città affianca l’evento speciale di 'Notte prima degli esami 3.0', invitando gli studenti degli ultimi anni di tutta Italia a vivere insieme il primo grande appuntamento ufficiale che dà il via al countdown verso l'Esame di Stato. Stasera, 10 marzo alle ore 19.15, allo scoccare dei 100 giorni che precedono la Maturità, il film sarà presentato a Roma al Cinema Adriano, in una speciale premiére evento alla presenza del cast, trasmessa in diretta streaming in simultanea in 100 cinema di tutta Italia.

