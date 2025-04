25 aprile, a Roma la Piramide si anima con canzoni, poesie e film

'La pace e l'arte per la Festa della Liberazione a Porta San Paolo' è il titolo dell'iniziativa, ideata dall'architetto Cesare Esposito, con cui la città di Roma si anima nel celebrare il 25 aprile. Film, canzoni e poesie per il tradizionale 'Evento spettacolo per la resistenza e la libertà', che si terrà venerdì prossimo a Porta San Paolo nell'ambito delle manifestazioni per il 25 aprile. Lo spettacolo serale a partire dalle 20 con la proiezione sulla pietra lunense, del film 'L'Agnese va a morire', a cura dell'Istituto Statale CineTv 'Roberto Rossellini' e in particolare dei docenti Silvia Cifani e Clemente Sablone. 'La storia della liberazione è il patrimonio culturale della patria 1945-2025, 80 anni di libertà' è lo slogan sul manifesto dell'iniziativa patrocinata dal Comune di Roma.

"Il 25 aprile è patrimonio di tutti gli italiani - sottolinea l'arch. Esposito - La piramide Cestia e Porta San Paolo, sono capolavori d'arte impareggiabile e non poteva mancare il mito delle donne per la celebrazione del 25 aprile che con la loro vita difesero Roma e la Patria".

"La storia ci stupisce sempre, amiamo e vogliamo tutti la pace, ma la macchina bellica delle guerre non si ferma. - continua Esposito - Vorrei esprimere poi grande apprezzamento verso il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci unisce tutti per la pace e la Costituzione e ringraziare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri".