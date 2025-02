25enne morta in casa, vicina: "Camilla ragazza dolcissima e sempre disponibile"

"Io non faccio altro che piangere da quando ho saputo la notizia, non me ne faccio una ragione. Camilla era una persona speciale, mi ha aiutato tanto, ogni volta che ne avevo bisogno. Pensarla oggi mi distrugge il cuore. Non riesco a darmi pace". Lo racconta all'Adnkronos Annarita Borioni, vicina di casa di Camilla Sanvoisin, la 25enne romana trovata senza vita nella casa sulla Giustiniana in cui viveva insieme al fidanzato, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A provocare la morte della ragazza sarebbe stata proprio una overdose di metadone, che i poliziotti avrebbero trovato in dosi maggiori rispetto a quelle prescritte dal medico, all'interno dell'abitazione ora sotto sequestro. "Se stava assumendo metadone - dice ancora la vicina di casa - vuol dire che stava provando a disintossicarsi. Eppure a me sembra assurdo anche solo pensare che Camilla potesse fare uso di droga. Certo da queste parti ne gira tanta e di tutti i tipi. Più volte ho denunciato la cosa, anche al presidente del Municipio, che ci ha promesso che verrà".

"L'ho sempre vista lucida - ribadisce la vicina di casa di Camilla - sempre pronta a tendere la mano a tutti, a me per prima, quando ho avuto un problema con i proprietari di casa. Era una ragazza di una dolcezza unica, quando ho passato un momento molto difficile lei venne da me a casa per tranquillizzarmi, mi tenne la mano tutto il tempo. Era piccolina, uno scriccioletto. Non dimenticherò mai i suoi occhi, quegli occhi così grandi e buoni. All'inizio ha avuto difficoltà ad aprirsi, ma ormai eravamo legate, parlavamo di tutto". (di Silvia Mancinelli)