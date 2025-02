A Gianni De Gennaro il premio Cossiga per l'Intelligence

Sarà assegnato a Gianni de Gennaro il premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, giunto alla sua quinta edizione. La cerimonia si terrà 12 febbraio 2025 alle ore 10, presso l’aula dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78. Il premio viene ogni anno conferito a una personalità che si è distinta a livello nazionale nel diffondere la cultura dell’intelligence ed è promosso dalla Società italiana di Intelligence (Socint). Ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria del Presidente emerito della Repubblica, scomparso nel 2010 all’età di 82 anni.

Nelle edizioni precedenti il premio è stato assegnato a Carlo Mosca, Paolo Savona, Franco Gabrielli ed Elisabetta Belloni. Il presidente della giuria è Gianni Letta, coadiuvato da Giuseppe Cossiga e da Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di Intelligence, che ha dichiarato all’Adnkronos: “Oggi l’intelligence rappresenta una necessità sociale perché consente a cittadini, imprenditori, uomini di Stato, di avvicinarsi alla sempre difficile comprensione della realtà, indispensabile in questa fase di metamorfosi del mondo. La natura dell’intelligence è soprattutto culturale, rivolta all’anticipazione del presente. Per questo ci impegniamo a far diventare l’intelligence materia di studio nelle scuole e nelle università”.

Il premiato di quest’anno, Gianni De Gennaro, è stato nel 2007, il primo direttore del DIS, a cui la legge assegna il compito di promuovere la cultura della sicurezza all’interno della società italiana. Alto dirigente delle istituzioni italiane, già collaboratore di Giovanni Falcone e capo della Polizia, De Gennaro nel 2007 è stato il primo direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica (Dis), a cui la legge assegna il compito di promuovere la cultura della sicurezza all’interno della società italiana. In seguito ha anche ricoperto il ruolo di Autorità delegata per la sicurezza durante il governo di Mario Monti, prima di essere nominato presidente di Finmeccanica/Leonardo. Attualmente è presidente del Centro Studi Americani e del consorzio Eurolink.

Il programma prevede l’apertura dei lavori affidata a Federico Mollicone, seguita dagli indirizzi di saluto di Mario Caligiuri, presidente Socint, e Giuseppe Cossiga. La relazione sarà tenuta da Gianni Letta, mentre l’intervento sarà a cura di Lorenzo Guerini. Le conclusioni saranno affidate allo stesso De Gennaro. Coordina i lavori Giorgio Rutelli, vicedirettore Adnkronos.

Registrazione obbligatoria alla mail premiocossiga@socint.org