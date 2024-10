A Verona il festival del vino Hostaria festeggia 10 anni

Sarà un compleanno speciale, un'edizione straordinaria dedicata ai 300 mila visitatori di Hostaria 2015-2024. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre torna il Festival del Vino di Verona, che festeggia quest'anno la sua decima edizione. Tre giorni ricchi di assaggi, eventi e ospiti. Piazze e angoli della città scaligera si coloreranno di sapori e colori grazie ad una delle manifestazioni wine&food più amate di sempre.

Al centro le degustazioni con l'iconico kit con bicchiere loggato Hostaria assieme agli amati token, ma anche iniziative culturali e di intrattenimento, una finestra sul grande sport nazionale, il tutto con uno sguardo proteso al sociale. E al fare rete sul territorio per valorizzare le eccellenze del Made in Italy. Il centro storico si trasformerà ancora una volta in una osteria sotto le stelle con centinaia di etichette da scoprire, all’interno di un programma di appuntamenti gratuiti, con musica, ospiti ed esperienze, tra cui le speciali chicche. Il tutto per far conoscere il mondo del vino a 360 gradi, le innovazioni del settore e la cultura del bere consapevole. Dai piccoli produttori ai grandi Consorzi, senza tralasciare la Cucina Italiana (candidata a Patrimonio Unesco) e le sue eccellenze da provare con le sbecolerie. Hostaria sarà un viaggio alla scoperta del comparto enogastronomico del nostro Paese: dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. E ancora Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana per arrivare fino al Salento.

Tra le novità 2024 la nuova 'mappa' dei luoghi del Festival. Il centro storico scaligero, infatti, sarà ‘ridisegnato’ per l’occasione. Ma anche uno speciale annullo postale, l’arrivo dei grandi atleti olimpici e paralimpici, la tradizionale consegna del Premio Paiasso, la Dedica ad un veronese illustre, una mission solidale a sostegno delle sfide dell’indimenticabile Sammy Basso. Un programma di oltre 50 appuntamenti racchiusi in 72 ore di Festival che ripercorreranno la storia di Hostaria. Gli stand apriranno venerdì dalle ore 18 alle 23, sabato dalle ore 11 alle 21 e domenica dalle ore 11 alle 20 (le casse chiudono un’ora prima). Sabato sera happening collaterale con il Dopo Festival Aperol Spritz fino a mezzanotte nell’area Vip Energy (Cortile del Tribunale).

Hostaria e l'Italia nel bicchiere: dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. E ancora Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana per arrivare fino al Salento. Sono, infatti, oltre 380 le referenze vinicole presenti al Festival, tutte da scoprire insieme agli otto Consorzi di tutela. In prima linea anche quest’anno il Consorzio Tutela Vini Soave e il Consorzio Tutela Lessini Durello, con decine di unità geografiche per il Soave e oltre trenta case dei Lessini Durello Doc, spumante che da 10 anni accompagna il Festival e sarà quest’anno il vino del brindisi inaugurale. Insieme a loro anche il Consorzio Tutela Vino Custoza e il Consorzio Tutela Chiaretto e Bardolino, che proporranno un totale di cinquanta vini, freschi, aromatici e di grande bevibilità. E poi il Consorzio Garda Doc, con 64 referenze, i Consorzi Arcole e Vini Mantovani e il Consorzio Lugana Doc. Quest’ultimo, tra i vari eventi, animerà Villa Brasavola de Massa in Piazza Cittadella la prima sera del festival con l’esclusivo evento ‘Lugana Party’.

Tra le novità 2024 la nuova 'mappa' dei luoghi del Festival. Il centro storico scaligero, infatti, sarà 'ridisegnato' per l'occasione. Il Cortile del Tribunale si trasformerà nell’area Vip Energy, un palcoscenico per gli incontri con gli ospiti, dibattiti, inaugurazioni e premiazioni, ma anche tanta musica live. Piazza Bra sarà il giardino delle botti, un corner con un pianoforte libero dove passanti, turisti, musicisti professionisti e dilettanti potranno esibirsi, all’insegna del divertimento. In piazza Indipendenza, i giardini saranno l’angolo del Folk, colonna sonora della Foresteria, luogo di incontro tra le culture del vino e del cibo di tutta l'Italia. Cortile Mercato Vecchio, rinominato Cortile Lago di Garda sarà un palcoscenico al femminile: i consorzi Bardolino, Custoza e Garda Doc, rappresentativi dello straordinario territorio del Lago di Garda, daranno ospitalità a Musica live, cantautrici e dj set sempre portate in scena da straordinarie interpreti nazionali.

La Loggia di Fra Giocondo in piazza dei Signori sarà Le ciacole Social Soave, uno spazio per i nuovi linguaggi di comunicazione con spunti di approfondimento dal vivo e sui social. Piazza Cittadella ospiterà a Villa Brasavola de Massa l’Happy Hour Lugana, una chicca inedita, una suggestiva location con musica lounge proposta dai dj veronesi più glamour del momento. Via Roma sarà, invece, la Strada dei Rossi di Toscana, con etichette e specialità culinarie provenienti dalla regione ‘etrusca’. Infine gli angoli dei selfie. In piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio saranno allestiti dei veri e propri set fotografici che ricorderanno tre osterie dal carattere moderno dove il pubblico potrà scattare ricordi da condividere.

Tornano anche quest'anno le chicche, speciali token che daranno diritto a degustazioni extra, come la pausa caffè avvolti da un’atmosfera in musica, l’assaggio con l’oste, o ancora la focaccia con farine speciali, baccalà, bacon e zucca, le degustazioni di vini presentati dai produttori di Soave e i cicchetti toscani. Non mancheranno poi le classiche sbecolerie per assaggiare tipicità veronesi, venete e regionali in abbinamento ai vini. A passeggio per il centro storico, insieme all'iconico kit, piccoli piatti rigorosamente a chilometro zero.

Tra le novità di quest’anno, il panbollito con la pearà, il risotto col tastasal, i tortellini di valeggio, gli gnocchi di malga e i formaggi della Lessinia. E ancora gli arancini risi e bisi, le tigelle emiliane e le leccornie di Amatrice, gli arrosticini, i bocconcini salentini, diversi dolci. Tante anche le proposte gluten free, con una particolare attenzione alla qualità e alla territorialità. Immancabile presenza quella del Consorzio per la tutela del Formaggio Monte Veronese Dop che accompagna il Festival fin dagli albori e che, nel corso degli anni, ha proposto laboratori e attività didattiche per grandi e piccini.

Nel solco della tradizione culturale e dei valori della veronesità, Hostaria assegna ogni anno il premio nazionale Paiasso, nato nel ricordo della 'voce di Verona' Roberto Puliero. Un riconoscimento a figure che hanno lasciato un segno profondo nel sentire comune, incarnando in pieno i valori o i percorsi artistici tracciati dal grande Puliero. La quinta edizione del Premio sarà assegnata alla memoria di Giorgio Faletti, del quale ricorre il decennale dalla scomparsa. In Faletti si ritrovano tratti comuni a Puliero: la stessa poliedricità, la stessa passione totalizzante riposta nell’arte del saper far ridere, della recitazione, della scrittura e la passione per lo sport. Riuscendo sempre a ottenere il massimo in ogni campo. Di Faletti si ricorda, in particolare, la candidatura al David di Donatello come attore, il successo clamoroso del thriller «Io uccido», tradotto in 32 lingue, i grandi successi da cantautore con pezzi scritti per grandi artisti italiani ma con i picchi delle sue interpretazioni travolgenti al Festival di Sanremo e gli indimenticabili personaggi di "Drive-In" e delle trasmissioni comiche che lo hanno reso popolare.

Il premio nazionale Paiasso verrà consegnato subito dopo il taglio del nastro inaugurale, venerdì 11 ottobre, nel Cortile del Tribunale. In dialogo con il direttore di Telearena, Mario Puliero, interverranno la moglie di Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, Anna e l'appartamento, Daniele Rotunno e Felicity con la partecipazione straordinaria di Matteo Martari, l'attore veronese protagonista di numerose serie di successo. Insieme offriranno al pubblico momenti emozionanti con la musica dell’artista astigiano. Faletti entra nell'albo d'oro del Premio Paiasso dopo la regina del salto in alto Sara Simeoni, Giuseppe 'Nanu' Galderisi, grande protagonista della vittoria dello scudetto dell’Hellas Verona nel campionato 1984- 85, Francesco Moser, icona del ciclismo mondiale, che si è aggiudicato il riconoscimento nel 2021 grazie alle sue imprese sulle due ruote e del primo insignito, Marino Bartoletti. Il premio intende riconoscere il valore umano, culturale e sociale di personaggi che con la loro attività professionale hanno saputo esprimere i valori trasmessi dalla vita dell’attore veronese, artista popolare, eclettico e gioviale, con una sana attitudine nel mostrare le storture del potere con sagacia e ironia.

La decima edizione del Festival sarà dedicata al veronese Walter Chiari nel centenario della sua nascita. Attore teatrale, cinematografico e televisivo, è stato uno dei più noti comici dello spettacolo italiano. Esponente di spicco della commedia all'italiana, grande mattatore sul piccolo schermo, è stato uno dei protagonisti del varietà televisivo dagli albori. La dedica, ogni anno, omaggia un veronese illustre che, con la sua carriera, ha portato il nome della città scaligera nel mondo ed ha contribuito a diffondere cultura, in ogni sua forma.

Nelle edizioni precedenti è stato dedicato a: 2015 Angelo Betti, “il padre del Vinitaly”, 2016 Francesco Conz, “il collezionista di artisti”, 2017 Giorgio Gioco, cuoco e appassionato promotore culturale, 2018 Sergio Ravazzin, “musico leggero con anima libera”, 2019 Gianni Frasi, “bluesman e cacciatore di chicchi”, 2020 Roberto Puliero, “Poeta, attore e voce storica di Verona”, 2021 Nicoletta Ferrari, “demolitrice di barriere”, 2022 Giorgio Olivieri, “il pittore del colore oltre la superficie” , 2023 Alberto Castagnetti, “allenatore dei campioni”.

Per il decennale, l'Associazione Hostaria aveva deciso, nei mesi scorsi, di portare avanti l'attenzione al sociale sostenendo le iniziative di Sammy Basso, indimenticabile portavoce mondiale della progeria, malattia genetica rara che causa l'invecchiamento precoce senza alterare le facoltà mentali. L'improvvisa scomparsa, nella notte di sabato scorso, di Sammy ha lasciato grande tristezza e amarezza nell’associazione Hostaria e in tutti coloro che si erano adoperati per averlo come protagonista ed ospite d’onore di Hostaria 2024. L'organizzazione ha scelto all’unanimità, nel segno della continuità e come omaggio a Sammy e alla sua instancabile attività, di confermare il Charity Cocktail Dinner previsto per domenica 13 ottobre alle ore 19 a Villa Brasavola de Massa in favore dell'Associazione Italiana Progeria di cui Sammy Basso era portavoce nel mondo. L'evento segnerà la chiusura di Hostaria 2024 e contemporaneamente la presentazione ufficiale di MCG Week, innovativo prodotto editoriale che nasce dalla collaborazione tra Madcom, Morelli Media Partner e Advance. Sarà l'occasione per ribadire con ancora più determinazione le sfide portate avanti dal 'piccolo' ma grande ricercatore vicentino, al quale verrà dedicato un toccante ricordo.

Da Parigi 2024 a Milano-Cortina 2026. Lo sport quest'anno sarà grande protagonista degli eventi speciali di Hostaria. Sabato 12 ottobre, alle ore 17.30, ‘Verona incontra gli olimpionici’, appuntamento organizzato dal Comune di Verona. La città scalda i motori in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che tra un anno e mezzo vedranno le cerimonie di apertura e chiusura in Arena. Sul palcoscenico centrale del Festival, in Cortile del Tribunale, saliranno alcuni dei più importanti atleti italiani. Tutti assieme per un pomeriggio di grande emozione. A condurre l’evento sarà il giornalista veronese Lorenzo Roata. Sarà lui a ripercorrere assieme agli azzurri le emozioni e le gare olimpiche e paralimpiche di Parigi. I nuotatori Xenia Palazzo e Carlos D’Ambrosio, la fondista e paraciclista Francesca Porcellato, la velocista Anna Polinari e la canottiera Clara Guerra, Pietro Bertagnoli per il Bmx e per il tennistavolo Federico Crosara e Michela Brunelli sono solo alcuni degli sportivi che saranno presenti a Hostaria.

Il decennio di storia verrà sigillato da uno speciale annullo postale realizzato appositamente per l'occasione assieme a Poste Italiane. In duplice versione. Giovedì 10 ottobre, durante l’anteprima riservata alle aziende, sarà annullata una cartolina numerata arricchita dal francobollo del centesimo Arena di Verona Opera Festival. Un pezzo da collezione in 150 esclusive copie. Un’altra speciale cartolina diventerà invece una ‘chicca’ del Festival. Durante i tre giorni di manifestazione, il pubblico potrà ‘spendere’ il gettone jolly per ricevere in omaggio il ricordo celebrativo, da ritirare direttamente allo stand di Poste Italiane, in piazza Bra. Un’idea nata dalla volontà di lasciare un segno tangibile nelle mani delle migliaia di visitatori che hanno seguito negli anni Hostaria. E che, anche quest’anno, non mancheranno l’appuntamento veronese.

Le prevendite, aperte sul sito www.hostariaverona.com fino a venerdì 11 ottobre alle 17, permettono di acquistare il biglietto a prezzo ridotto e saltare la coda nei giorni di manifestazione. Hostaria Classico, a 18 euro, comprende otto token degustazione, due chicche e l'iconico kit con calice in Tritan e taschina omaggio. Con un solo euro in più, è compreso anche l’abbonamento giornaliero all’autobus urbano, per muoversi in totale sicurezza. E poi Hostaria biglietto di coppia Bonomi, che comprende anche due dolcezze offerte da Forno Bonomi in Piazza Bra. Anche in questo caso, aggiungendo 2 euro si potranno avere due abbonamenti bus giornalieri. Dalle ore 17 di venerdì 11 ottobre, saranno disponibili i biglietti alle due casse (ingresso Piazza Bra e ingresso Piazza dei Signori): Hostaria classico al prezzo di 23 euro e Hostaria biglietto di coppia Bonomi a 28 euro. Il Festival Hostaria è curato dall'Associazione Culturale Hostaria con la co-organizzazione del Comune di Verona, il patrocinio della Regione Veneto e Provincia di Verona, la collaborazione del Gruppo Editoriale Athesis, il supporto di Avioparking e Vip Energy. Partner: Consorzio Monte Veronese, Autosilver, Forno Bonomi, BCC Banca veronese, Consorzio Soave, Consorzio Custoza, Consorzio Bardolino, Consorzio Garda, Consorzio Lessini Durello, Consorzio Arcole, Consorzio vini Mantovani, Flover, Gir.c.a, Rastal, Fisar, Atv, Amia, Acque veronesi, Madcom, Studio Salvetti, Box Office, Wicket, Spazio Visibile, Ace Lab Architetti, Black Shadow Group, MS Group, Mazzi Sport.

Informazioni sul sito www.hostariaverona.com.