Bari, esplosione in palazzina ad Adelfia: morti due anziani

Le vittime sono un uomo di 93 anni e la moglie di 91. L'esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas, ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata

31 gennaio 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
Sono morti i due anziani di Adelfia, in provincia di Bari, nella cui abitazione si è verificata una esplosione intorno alle 13 di oggi sabato 31 gennaio. Lo ha confermato poco fa ai giornalisti l'assessore ai Servizi sociali del Comune Biagio Cistulli vicino alla casa. "I corpi sono stati individuati ma non ancora estratti dall'edificio", ha detto l'assessore.

Si tratta di due anziani, un uomo di 93 anni e la moglie di 91. L'esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas, ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata. Sono in corso verifiche statiche.

