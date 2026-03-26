Al Campus Bio-Medico di Roma una mostra fotografica celebra i professionisti della salute

L'arte come strumento per celebrare medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo: donne e uomini che quotidianamente sono protagonisti e testimoni di cura e umanità. E' questo l'obiettivo della mostra fotografica 'La forza di un sorriso', inaugurata oggi negli spazi della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma. Frutto della collaborazione con Fujifilm Healthcare Italia, l'esposizione è un viaggio tra i volti dei professionisti del Policlinico universitario di Trigoria, un omaggio alla loro professionalità e all'umanità che ne guida la missione fin dalle origini, come ha sottolineato il presidente della Fondazione, Carlo Tosti. "Da sempre - ha affermato - crediamo fermamente in una scienza per l'uomo in cui assistenza, ricerca e innovazione siano al servizio della persona. Un'aspirazione che non potrebbe essere realtà senza il contributo fondamentale di ciascuno dei nostri colleghi. A ognuno di loro va il nostro ringraziamento più sentito per la passione e l'abnegazione che sempre ci mettono quando si prendono cura degli altri e questa mostra serve anche a dimostrarglielo".

Gli scatti del fotografo Max Angeloni, che ha firmato la retrospettiva, riescono a catturare con naturalezza e spontaneità i professionisti del Policlinico Campus Bio-Medico intenti, con il sorriso sul volto, a svolgere la loro attività di cura e assistenza a favore dei malati e dei più fragili. Il progetto fotografico mira ad accendere i riflettori sugli aspetti più umani di chi ogni giorno assiste centinaia di persone, raccontandone l'impegno instancabile. D'altronde, come ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico, Paolo Sormani, "l'umanizzazione delle cure rappresenta uno dei principi cardine a cui la nostra Fondazione ispira la sua azione. Ogni giorno lavoriamo affinché i nostri professionisti siano formati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in quell'approccio umano che è essenziale per alleviare il peso della malattia. Ascoltare, essere presenti e offrire un dialogo sincero sono strumenti che ci consentono di accompagnare i pazienti anche nei momenti di difficoltà emotiva, creando un ambiente che possa rappresentare un rifugio dalla solitudine".

La mostra rimarrà visitabile nella hall del Policlinico dal 26 marzo al 20 aprile. A tutti coloro che durante questo periodo si troveranno a passare di fronte alle foto di Angeloni, l'invito è di fermarsi e osservare, per riconoscere il lavoro di medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi chiamati ogni giorno a fare i conti con le difficoltà e il dolore, ma sempre determinati a dare il loro contributo per la salute e il benessere dei pazienti.

"Fujifilm Healthcare Italia è orgogliosamente al fianco degli specialisti della salute per favorire il benessere delle persone, non solo supportandoli con soluzioni tecnologiche all'avanguardia, ma anche valorizzando il loro impegno e la loro dedizione - ha commentato il managing director di Fujifilm Healthcare Italia, Davide Campari - Il progetto, inoltre, vuole mettere al centro il purpose del gruppo, 'Giving our world more smiles', ovvero donare al mondo più sorrisi attraverso l'impegno di Fujifilm in tutte le sue aree di business, a partire da healthcare".

La collaborazione tra il Policlinico Campus Bio-Medico e Fujifilm Healthcare nasce nel 2018 con la fornitura di attrezzature che sono andate a coprire tutte le esigenze dell'Endoscopia digestiva operativa della Fondazione, diretta da Francesco Di Matteo, fino alla piattaforma per ecografia transaddominale ed endoscopica. Nel 2023 la partnership è stata rinnovata e ampliata, includendo le applicazioni di intelligenza artificiale in endoscopia e la piattaforma di ecoendoscopia, rafforzando ulteriormente l'impegno comune nel favorire la salute delle persone attraverso tecnologie all'avanguardia.