Al carcere Due Palazzi di Padova aprono le stanze dell'amore

Per due ore e mezza, suddivisi in tre turni al giorno, i detenuti a cui sarà dato il permesso dal magistrato di sorveglianza potranno avere incontri intimi in un ambiente che riproduce una normale camera da letto

Il carcere Due Palazzi di Padova (Ipa)
Il carcere Due Palazzi di Padova (Ipa)
03 ottobre 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
Da lunedì i detenuti del carcere Due Palazzi di Padova avranno a disposizione le 'stanze dell'amore'. Per due ore e mezza, suddivisi in tre turni al giorno, i detenuti a cui sarà dato il permesso dal magistrato di sorveglianza potranno avere incontri intimi in un ambiente che riproduce una normale camera da letto con bagno e senza la sorveglianza diretta della polizia penitenziaria. La sperimentazione durerà quattro mesi.

