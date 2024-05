Al direttore di Radiouno Pionati il Premio Marta per il giornalismo

“Dopo essere stato per vent’anni il volto di punta dell'informazione politica del TG 1, conferma anche nel ruolo di direttore dei GR e di Radiouno grande equilibrio, rispetto del pluralismo e capacità di innovazione”. È una delle motivazioni per le quali, il 23 maggio prossimo, a Palazzo Brancaccio, a Roma, sarà attribuito a Francesco Pionati il “Premio Luciano Marta” per il giornalismo. A determinare la scelta della giuria soprattutto il particolare apprezzamento “per le giornate speciali nella programmazione di Radiouno da Caivano e Gerusalemme e per la campagna nazionale -di alto valore educativo e sociale- Come un’Onda, contro la violenza alle donne, una delle pagine migliori del servizio pubblico Rai degli ultimi anni”.

Giunto alla nona edizione, il Premio viene conferito a personalità che si siano distinte per il loro impegno professionale e sociale nel campo dello sport, del giornalismo, della sanità, del sociale, della cultura e della solidarietà. La serata, organizzata dall’Associazione NOI in collaborazione con la Fondazione Foedus, Palazzo Brancaccio e BCC Roma, è un appuntamento nato dall’idea del presidente dell’Associazione, Roberto Marta, per offrire un aiuto tangibile alla lotta contro l’emarginazione.

Tra i premiati di quest’anno, oltre a Francesco Pionati, figurano nomi eccellenti del panorama italiano: Premio Luciano Marta per lo sport – Renzo Musumeci Greco (maestro di scherma italiano, docente di scherma scenica e presidente dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco); Premio Luciano Marta per la cultura – Lorenza Lei (responsabile cinema e audiovisivo della Regione Lazio e componente del Consiglio Superiore del Cinema); Premio Luciano Marta per il sociale – Luca Guadagnini (cantautore e fondatore dell’iniziativa solidale “Rock per un bambino”); Premio Luciano Marta per la sanità – Andrea Onetti Muda (direttore scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù); Premio Speciale Luciano Marta per la solidarietà – Maurizio Longhi (presidente Bcc Roma).