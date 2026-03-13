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Al Milano Luiss Hub torna il secondo appuntamento di "Il tuo mondo, domani"

13 marzo 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna al Milano Luiss Hub il secondo appuntamento di "Il tuo mondo, domani", il ciclo di incontri curato dal giornalista e scrittore Massimo Nava per dare voce alle eccellenze della vita culturale e professionale milanese e nazionale. Dedicato al Direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, questo secondo incontro ha avuto come tema centrale il valore di un'informazione accurata e verificata in un'epoca dove prendono sempre più spazio social e intelligenza artificiale. L'evento, inoltre, è stato aperto dai saluti del Presidente della Luiss School of Law, Paola Severino, dimostrando ancora una volta come il Milano Luiss Hub si confermi avamposto culturale nel cuore dell'Innovation District del capoluogo lombardo.

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