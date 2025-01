Al San Carlo di Nancy 'Bollino azzurro 2025' per i servizi uro-andrologici

L'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma è stato nuovamente insignito del prestigioso 'Bollino azzurro 2025', un riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere agli ospedali d'eccellenza nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie uro-andrologiche, con particolare attenzione al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche. L'iniziativa, patrocinata dalle principali società scientifiche e associazioni italiane, è sostenuta dal contributo incondizionato di Boston Scientific. "Questo traguardo si aggiunge ad altri importanti riconoscimenti ricevuti dall'ospedale, tra cui il Bollino rosa che ne certifica l'impegno nell'approccio gender-oriented alla medicina, con servizi specifici dedicati alla salute femminile, e trasversali per uomini e donne", sottolinea la struttura in una nota.

"Il riconoscimento del Bollino azzurro 2025, accanto al terzo Bollino rosa nel 2024, conferma il nostro impegno costante impegno verso un'assistenza sanitaria inclusiva, di alta qualità e attenta alle esigenze di genere - afferma Giuseppe Clemente, direttore operativo dell'Ospedale San Carlo di Nancy - Questo riconoscimento è il frutto del lavoro instancabile del nostro team multidisciplinare che, con professionalità e sensibilità, offre ai pazienti cure innovative e personalizzate in un ambiente sicuro e accogliente".

In Italia nel 2024 si sono registrate circa 40.000 nuove diagnosi di tumore alla prostata, rendendolo il quarto tumore più diagnosticato nel Paese dopo mammella, colon-retto e polmone. Sebbene 1 uomo su 5 possa sviluppare questa patologia nel corso della vita, la mortalità correlata è in calo grazie ai progressi della diagnosi precoce e delle terapie innovative. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera oggi il 90%, anche grazie alla diffusione di esami come il Psa (Prostate Specific Antigen), che consente di individuare molti tumori in fase asintomatica. Un dato positivo riguarda anche la riduzione della mortalità per cancro negli uomini giovani (20-49 anni), che tra il 2006 e il 2021 è diminuita del 28%.

"L'utilizzo di tecnologie avanzate come il sistema robotico da Vinci di ultima generazione e le tecnologie digitali basate sulle nanotelecamere endocavitarie flessibili, insieme a trattamenti mininvasivi e conservativi, offre ai pazienti numerosi benefici - spiega Alessandro Calarco, urologo e direttore dell'Uo complessa di Urologia - Tra questi, spiccano tempi operatori ridotti, recupero post-operatorio più rapido e meno doloroso, nonché un rischio significativamente inferiore di complicazioni e infezioni rispetto alla chirurgia tradizionale. La chirurgia ultrapersonalizzata ci consente inoltre di approcciare lo stesso organo in modo diverso a seconda del paziente. L'esempio più comune è proprio la prostata, dove ora riusciamo in casi selezionati a preservare le funzioni maschili dopo chirurgia".

All'Ospedale San Carlo di Nancy il paziente è accompagnato in un percorso completo e multidisciplinare grazie alla collaborazione tra urologi, radioterapisti, oncologi, patologi, radiologi e psicologi, supportati dalla direzione sanitaria, si evidenzia nella nota. Questo approccio integrato mira a migliorare l'accessibilità ai servizi, potenziare l'offerta terapeutica e diagnostica, promuovere una maggiore consapevolezza tra la popolazione maschile e migliorare la qualità della vita.