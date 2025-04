Al via il FrankenBierFest, l'evento romano dove degustare 100 birre introvabili della Franconia

C’è chi parla di birra artigianale e chi la fa davvero, da secoli, sempre nello stesso modo. In Franconia – regione del nord della Baviera – ci sono oltre 300 microbirrifici a conduzione familiare che producono birra senza compromessi: niente pastorizzazione, niente gas aggiunto, niente bottiglie in vendita. Solo botticelle spillate a mano e birre fatte per essere bevute sul posto, nelle locande del villaggio. Dall'11 al 13 aprile quella birra arriva a Roma. E succede al FrankenBierFest, la manifestazione che trasforma la Limonaia di Villa Torlonia in un angolo di Germania, tra sapori autentici e cultura brassicola pura. Oltre 60 microbirrifici per più di 100 birre artigianali introvabili, selezionate da Manuele Colonna, esperto della scena francone e autore del libro Birra in Franconia. Ogni birra sarà spillata secondo le tecniche tradizionali, anche direttamente dalle botticelle in legno portate a Roma per l’occasione.

Il cuore del festival sono loro: le Kellerbier, birre di cantina, maturate sottoterra in tunnel scavati nei colli di Bamberga, poco gasate e con una luppolatura decisa. Oppure le Rauchbier, affumicate, con malto seccato su legno di faggio e un aroma profondo che ricorda i vecchi forni. Ma anche Helles, Dunkel, Bock stagionali e Pils, tutte prodotte in piccoli impianti antichi, spesso riattivati da comunità locali. Alcune arrivano da birrifici che magari producono solo due volte l’anno, altre non hanno nemmeno un’etichetta. Sono birre nate per essere bevute in compagnia, in una locanda, davanti a un piatto caldo.

Il FrankenBierFest non è solo degustazione: è un viaggio culturale nel mondo della Franconia, con tanto di piatti tipici preparati secondo le ricette originali: schnitzel con insalata di patate, bratwurst, bretzel e strudel di mele, proprio come nelle Gäststatte – le storiche locande tedesche dove la birra viene servita accanto a piatti semplici, robusti e veri quanto le birre.