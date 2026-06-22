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Al via il nuovo Centro dei servizi clinici psicologici dell'ateneo Vanvitelli

Il 23 giugno l'inaugurazione

Centro dei servizi clinici psicologici dell'ateneo Vanvitelli - (Ufficio stampa)
Centro dei servizi clinici psicologici dell'ateneo Vanvitelli - (Ufficio stampa)
22 giugno 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
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Sarà inaugurato domani, martedì 23 giugno, alle ore 10.30, in viale Ellittico 31, a Caserta, il Centro di ateneo dei servizi clinici universitari psicologici (Scup) dell’Ateneo Vanvitelli. Lo comunica una nota dell'università. Il Centro - si legge - "nasce con un obiettivo chiaro: trasformare le competenze psicologiche in una risorsa concreta, accessibile e integrata per l’intera collettività. Non soltanto un presidio accademico, ma un polo strategico capace di coniugare clinica, ricerca e formazione in un’unica visione orientata al benessere mentale e all’inclusione". Dopo i saluti del rettore dell’Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, interverrà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, cui seguiranno gli interventi di Francesca D’Olimpio, direttrice del Dipartimento di Psicologia, Armida Mucci, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e di Medicina Preventiva, e di Barbara Morgillo, direttrice dello Scup.

Lo Scup - dettaglia la nota - si configura come catalizzatore di sinergie tra Università, enti territoriali e realtà sociosanitarie, promuovendo una rete strutturata di collaborazione volta a garantire risposte tempestive, qualificate e coordinate ai bisogni delle persone. Il Centro coordina i servizi psicologici, diagnostici e clinici dell’Ateneo all’interno di una struttura unitaria, assicurando appropriatezza e continuità delle prestazioni. L’integrazione tra competenze e la collaborazione con le eccellenze del territorio permettono di offrire percorsi di consulenza e supporto fondati su evidenze scientifiche.

Il Centro - spiegano dall'università - "coordina i servizi psicologici, diagnostici e clinici dell’ateneo all’interno di una struttura unitaria, assicurando appropriatezza e continuità delle prestazioni. L’integrazione tra competenze e la collaborazione con le eccellenze del territorio permettono di offrire percorsi di consulenza e supporto fondati su evidenze scientifiche. Non solo, lo Scup promuove una cultura dell’inclusione attiva, con particolare attenzione alla disabilità e ai Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). L’obiettivo è garantire il pieno diritto allo studio, prevenire fenomeni di emarginazione e favorire una partecipazione consapevole alla vita universitaria e sociale. Attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, il Centro opera per intercettare precocemente situazioni di disagio e contrastare fenomeni come il drop-out accademico. La promozione del benessere psicologico e il potenziamento delle risorse individuali e collettive costituiscono il fulcro di questa area strategica".

E ancora: "Lo Scup si pone anche l’obiettivo di potenziare la ricerca attraverso la promozione di progetti innovativi nell’ambito della salute mentale e partecipa a network nazionali e internazionali, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e metodologie scientificamente fondate alla comunità e al sistema sociosanitario. Il Centro sostiene le attività didattiche dei Corsi di Laurea, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati e dei Master, offrendo un contesto di apprendimento pratico per tirocinanti e giovani professionisti. Promuove inoltre percorsi di formazione avanzata, come corsi Ecm e Summer School, per mantenere elevati gli standard di competenza nel settore psicologico. Il Centro Scup rappresenta un modello integrato in cui clinica, ricerca, formazione e territorio dialogano in modo sinergico. La sua identità si fonda sull’idea che la salute mentale non sia un tema marginale, ma una dimensione centrale della qualità della vita individuale e collettiva".

Con uno sguardo rivolto all’innovazione e un radicamento concreto nel territorio, "lo Scup si propone come punto di riferimento stabile per studenti, personale universitario e comunità, contribuendo a costruire un ambiente inclusivo, competente e orientato al benessere", conclude la nota.

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