Un pullman utilizzato come scuolabus è stato colpito dalla caduta di una pianta ad alto fusto nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze), sulla strada comunale di Salceto. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Tanto spavento per i bambini e il conducente del mezzo ma fortunatamente, secondo le prime notizie, nessuno avrebbe riportato danni gravi, come ha segnalato il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'albero è caduto sul vetro anteriore del mezzo davanti alla postazione del conducente.