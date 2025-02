E' stata accolta la richiesta della difesa della 38enne, condannata in primo grado all'ergastolo per la morte di stenti della figlia Diana nell'estate del 2022

Nuova perizia per Alessia Pifferi. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Milano che ha accolto la richiesta della difesa della 38enne - presente in aula dove non sono ammesse le telecamere - condannata in primo grado all'ergastolo per la morte della figlia Diana, abbandonata per sei giorni e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi nell'estate 2022.

La difesa aveva richiesto la nuova perizia perché sostiene che la 38enne soffra di un disturbo cognitivo. "Lei non è pazza, ma ha un disturbo cognitivo che potrebbe aver determinato la morte di Diana. Chiedo di somministrare il testo di Wais per capire come ragiona" aveva detto in aula l'avvocata Alessia Pontenani, chiedendo anche di "sottoporla a nuovi controlli" tra cui la risonanza magnetica". "Lei ha un disturbo cognitivo, quel giorno non capisce che la figlia è morta e non riesce neanche a chiamare i soccorsi" aveva fatto presente in aula.