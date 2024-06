Alfredino Rampi, 43 anni fa la tragedia che scosse l'Italia: in suo ricordo messe e cerimonie

Quarantatré anni fa, lungo la via di Vermicino che collega la via Casilina alla Tuscolana, andava 'in onda' la prima tragedia vissuta da tutto il Paese in diretta televisiva, il dramma di Alfredo Rampi. Il bimbo di 6 anni, morto in un pozzo artesiano dopo 60 ore di disperati tentativi di riportarlo in superficie, è scolpito nella memoria di due generazioni come 'Alfredino'. Il sorriso dell'ingenuità su un visino vispo e incorniciato da un caschetto, la canottiera a righe e le mani sui fianchi: la sua foto è la copertina di una tragedia, mai dimenticata, con una intera popolazione attaccata allo schermo sperando nel miracolo.

Tutto inizia la sera del 10 giugno del 1981. I genitori del bambino, non vedendolo rientrare, lanciano l'allarme. Qualche ora più tardi un poliziotto avverte dei deboli lamenti provenire da un pozzo artesiano: è la voce di Alfredino. Da quel momento si susseguiranno diversi disperati tentativi di soccorso che però non avranno esito. Il 12 giugno arriva a Vermicino anche l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini per seguire di persona l'andamento delle operazioni che però non riusciranno a salvare la vita del bambino. Da quella sconfitta della macchina dei soccorsi, incassata nonostante gli atti di eroismo di alcuni, sono nati il dipartimento della Protezione Civile e un Centro, che porta il nome di Rampi, che oggi si occupa di informare sui rischi e intervenire in situazioni di emergenza.

“Quella di Alfredino è una figura che abbiamo cercato sempre di ricordare e di onorare anche grazie all’associazione che ha fondato la mamma. Avremmo voluto fare di più, anche nella cura del luogo dove è successa la tragedia, ma purtroppo ricade in un terreno privato e quindi non siamo riusciti mai più di tanto a intervenire”, dice all’Adnkronos Francesca Sbardella, sindaco di Frascati. “Il territorio non lo ha mai dimenticato Alfredino, nonostante siano passati tanti anni e io ne avevo appena due all’epoca dei fatti. Onoreremo sempre la sua memoria”.

"Quest'anno abbiamo anticipato di una settimana le celebrazioni per l'anniversario, partecipando a un evento che c'è stato lunedì scorso nella scuola dove andava Alfredino, l’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera di Roma. I bambini avevano preparato dei canti, dei balli ed è stata inaugurata una targa in suo ricordo accanto alla magnolia che fu piantata quarantatré anni fa - racconta all'Adnkronos Michele Grano, il vicepresidente del Centro Rampi - E poi la Rai ha dedicato una miniserie ad Alfredino, raccontando anche il grosso impegno e il coraggio della famiglia Rampi, soprattutto di mamma Franca, nel creare una realtà che prima non esisteva, germoglio della Protezione civile, così da ribadire come il sacrificio di Alfredino non è stato vano, perché poi tante vite sono state salvate e chissà quante ancora saranno salvate".

Il centro a lui dedicato organizza ancora oggi giornate formative, campi scuola per i ragazzi, per insegnare la psicopedagogia del rischio, quindi come affrontare i rischi per mettersi in sicurezza. "Intenso il lavoro con i ragazzi nei quartieri difficili di Roma - racconta ancora Grano - costanti gli interventi nelle scuole per agire sulla prevenzione, per aiutarli ad affrontare l'emergenza, i rischi stradali, ambientali. Abbiamo a disposizione una task force di esperti di psicologi con i quali interveniamo in diverse situazioni, il Covid ad esempio o l'emergenza dei profughi ucraini, per citare le due più importanti a livello nazionale". Domenica alle 11 poi, "sarà celebrata una messa in ricordo" di Alfredino, fanno sapere dalla Parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in via Tuscolana, a Frascati. (di Silvia Mancinelli)