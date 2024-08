"L'incidente ieri pomeriggio su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari. Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell'atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra". A raccontare la dinamica del grave incidente di Alice Toniolli nella giornata rosa, ieri, al Circuito dell'Assunta di Treviso, è all'Adnkronos Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore dell'iniziativa.

"Ieri sera e questa mattina ho telefonato a Rigato, tecnico della Fassa Bortolo. Questa notte è passata, per fortuna, Alice è ancora in terapia intensiva e per il momento non si sa altro. Sono 52 anni che organizzo il 'Circuito dell'Assunta', da tre anche per le donne, e mai avevo visto un incidente così. Per fortuna avevamo sul posto un medico eccezionale che ha prestato le prime, fondamentali cure. Ho sempre organizzato gare, ma non ho mai visto un incidente come quello capitato ad Alice. Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla in casa dei genitori". (di Silvia Mancinelli)