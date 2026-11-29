“Attraverso l'app IO riusciamo a notificare migliaia di verbali, oltre 400mila in quattro anni, riscuotendo soprattutto l'apprezzamento dei cittadini che, entro cinque giorni dalla notifica digitale, pagano quel verbale. Questo garantisce la certezza dell'avvenuto pagamento e della chiusura del procedimento amministrativo, oltre alla tempestività delle prime notifiche digitali, offrendo così un servizio migliore sia ai cittadini sia alla stessa pubblica amministrazione”. E’ quanto affermato da Luigi Altamura, Comandante della Polizia Locale di Verona, a margine dell’incontro curato da PagoPA e dedicato alla riscossione di Tari e Multe in occasione della 43esima Assemblea Annuale dell’Anci svoltasi a Verona.

“Oggi ho avuto il piacere di portare la testimonianza del Comando della Polizia locale di Verona a questo laboratorio di PagoPA proprio sul tema dell'integrazione. Dobbiamo lavorare soprattutto per migliorare la comunicazione, facendo emergere un sistema di certificazione della notifica dei verbali attraverso le nostre banche dati e l'integrazione con i sistemi informativi”, ha concluso.