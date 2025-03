Andrea Prospero, le ricette dello 'Chef' e i dati rubati a una dottoressa in pensione

“Chi l’ha visto?”, in onda questa sera alle 21.20 su Rai Tre, è entrato in possesso di una ricetta falsa che viene utilizzata illegalmente dai giovani per acquistare farmaci per stordirsi, drogarsi o addirittura togliersi la vita. La ricetta viene spedita da colui che in rete è conosciuto come ‘Chef’, lo stesso che in passato ha venduto ricette di sedativo ad Andrea Prospero. Nella ricetta ci sono scritti sia il nome della regione, in questo caso l'Abruzzo, che quello della dottoressa che avrebbe prescritto il farmaco. Interpellata da “Chi l’ha Visto?”, la dottoressa ha detto di essere in pensione da un anno, e che neanche avrebbe potuto emettere una ricetta del genere. Insomma, le hanno rubato i dati per far circolare ricette a suo nome che sembrano vere, ma che in realtà sono state falsificate.