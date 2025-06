Non ancora avviata indagine a piazzale Clodio. Repubblica parla di "possibile evasione irpef da 150mila euro", ma il comico smentisce: "Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola?"

In un post su Instagram, il comico palermitano Angelo Duro commenta le notizie sugli accertamenti fiscali nei suoi confronti smentendole, senza però rinunciare all'ironia sprezzante che lo ha reso famoso.

"Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente. Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande. Martedì su Netflix esce il mio film. Vi regalo una serata d’evasione", scrive il comico.

Secondo quanto si apprende, sono stati trasmessi a piazzale Clodio gli esiti degli accertamenti fiscali compiuti dalla Guardia di Finanza nelle scorse settimane nei confronti del comico, ma l''informativa', in seguito al controllo amministrativo, non è stata ancora affidata a un pm del gruppo che si occupa dei reati tributari che dovrà valutare un’eventuale irregolarità.

Secondo quanto scrive invece ‘Repubblica’ i “riflettori sono puntati sullo schema fiscale che Duro avrebbe utilizzato per gestire i suoi guadagni” e in particolare ci sarebbe all’attenzione “una possibile evasione Irpef – riporta il quotidiano - da 150 mila euro, riferita all’anno d’imposta 2023”. Ma il comico palermitano ha poi smentito la notizia via social.