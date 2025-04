Arriva la proposta di legge per istituire lo psicologo delle cure primarie nelle Asl del Lazio

Ansia, depressione, disturbi alimentari e altre fragilità: prendersi cura del proprio benessere psicologico è un diritto che in particolare i giovani, ma non solo, reclamano. Nel Lazio ci sono 1,5 milioni di persone che ne soffrono. La salute mentale è quindi una delle sfide più urgenti da affrontare, una priorità cui dare risposte. Un tema al centro della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla consigliera regionale Sara Battisti (Pd) insieme ai colleghi di tutte le forze progressiste alla Pisana, ai parlamentari Dem e ai Giovani Democratici del Lazio. Iniziativa che, tra l'altro, nasce grazie al contributo dei professionisti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

La direzione della proposta di legge 'Istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria' è quella "di inserire la figura dello psicologo delle cure primarie nel Sistema sanitario regionale - ha spiegato Sara Battisti in occasione della presentazione dell'iniziativa alla Pisana - Nella scorsa legislatura abbiamo già sperimentato questa figura all'interno dei Pua (Punto unico d'accesso) e sulla scia nell'attuale legislatura abbiamo presentato una proposta di legge più organica che prevede la presenza di uno psicologo ogni 15.000 abitanti". Il professionista, secondo la proposta, sarà inserito nel sistema delle cure primarie delle Asl del Lazio lavorando in stretta sinergia con i medici di base, i pediatri e i Centri di Salute Mentale, garantendo presa in carico, prevenzione, orientamento e sostegno nei casi di disagio psichico. "La dotazione economica si aggira intorno ai 14 milioni di euro l'anno", ha precisato Battisti invitando il Governo "a fare una riflessione più attenta su un tema prioritario". In Italia ci sono già dieci Regioni che hanno istituito questo servizio di base.

La raccolta firme, almeno 10mila in tutto il Lazio, sarà avviata una volta che la proposta di legge di iniziativa popolare - già depositata in Consiglio regionale - supererà la verifica di incompatibilità con altre normative. "L'auspicio è che dopo l'estate sia pronta per essere discussa in Commissione e poi in Aula per l'approvazione", ha affermato Battisti. "Abbiamo deciso di coinvolgere le cittadine e i cittadini del Lazio affinché avvertano anche loro la responsabilità di chiedere a questa Amministrazione regionale di istituire una figura per rispondere - lo certificano i dati - a un bisogno sempre più diffuso". Ma anche per superare uno scoglio, "visto che la proposta di legge era stata già deposita e poteva essere sottoscritta da ogni forza politica, ma in due anni non è stata mai portata in Commissione".

"Oggi, la cura del benessere mentale è un tema prioritario per la cittadinanza e per chi si occupa di salute. È nostro dovere rispondere a questa domanda di attenzione con un sistema di presidi più efficace e adeguato alle nuove esigenze. La proposta di legge presentata oggi risponde a questa finalità, investendo risorse importanti per l'implementazione della rete di tutela del benessere psicologico sul territorio", ha sottolineato all'Adnkronos Paola Medde, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. "Ci auguriamo che l’iniziativa per l’istituzione della psicologia delle cure primarie, arricchita dal contributo di tutte le forze del Consiglio regionale, possa procedere speditamente verso l'approvazione".

Nel corso della presentazione, il vicecapogruppo Pd alla Camera, Paolo Ciani ha parlato anche di equità: "L'accesso alle cure, a una visita psicologica, ha dei costi molto alti che pochi possono permettersi laddove non è un servizio universale. Noi vogliamo combattere anche questa ingiustizia, vogliamo che tutti possano ricorrere a un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione". Da parte sua il senatore Filippo Sensi ha ricordato che "in Commissione Affari Sociali della Camera si è lavorato su un testo unificato riguardante lo psicologo di base, poi tutto si è arenato perché sostanzialmente non ci sono i soldi. Quel testo è fermo lì da oltre un anno". Secondo Sensi sul tema "c'è bisogno di una presa di consapevolezza urgente e necessaria da parte di tutti e di una condivisione più estesa rispetto ai firmatari della proposta di oggi".

Lo psicologo delle cure primarie inserito all'interno delle Asl, nei luoghi più prossimi ai cittadini, è "una opportunità" verso "una svolta culturale", ha evidenziato il segretario regionale dei Giovani Democratici, Kevin Bernardini. "Disturbi alimentari, ansia, depressione: i dati nel Lazio che riguardano i giovani, se confrontati con quelli pre-pandemia, sono preoccupanti. E non sono numeri, sono storie. Di chi ha avuto la possibilità di essere supportato a seguito di una richiesta di aiuto, ma c'è anche chi non ha avuto il coraggio o la possibilità di farlo rimanendo nell'invisibilità. Dobbiamo far sì che ogni euro speso per questo tipo di supporto sia un euro risparmiato in emergenze".