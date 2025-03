Per l'Ucraina e contro i dazi, coordinamento lancia mobilitazione "contro chi vuole un'Europa di serie B", venerdì sit-in in via del Corso

Arrivano a Roma i “Fridays for Europe”. "Contro chi vuole una Europa di serie B", annuncia in una nota il neonato coordinamento, venerdì 28 marzo, dalle 16 sit in in largo dei Lombardi, a via del Corso, per ribadire il concetto fondamentale che "non esiste una Europa sacrificabile sull’altare dell’equilibrio tra super potenze".

"La tempesta perfetta scatenata in diretta mondiale da Trump&Vance, con la gogna mediatica imposta a Volodymyr Zelensky, e gli intendimenti predatori con il Cremlino, non hanno umiliato solamente il presidente dell’Ucraina, hanno dileggiato e insultato un’intera nazione ed un popolo che da più di tre anni sta affrontando, quasi in solitaria, l’invasione Russa dell’Europa - si sottolinea nella nota - Questo ci appare oggi come una intollerabile minaccia al naturale processo d’integrazione europea e al cammino verso un’autodeterminazione piena e matura di una entità, ad oggi inedita, che possa interpretare le istanze e le necessità strategiche di una potenza di oltre settecento milioni di persone".

Questo venerdì 28 marzo, sarà il primo dei “Fridays” dedicati alla mobilitazione "in favore di una Europa coesa e sovrana" che "sappia trovare, in se stessa, la forza per sostenere senza esitazioni tanto i patrioti ucraini minacciati dalla guerra quanto i lavoratori europei minacciati dai dazi e dalla concorrenza. Una Europa potenza, fatta di cultura, tradizione, economia, innovazione e diritto, coesa, protetta e forte, 'una patria', per gli europei, 'come non si è mai vista'".