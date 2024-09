Vannini (Fp Cgil): "Non è la risposta a carenze e al fatto che la professione non attrae i giovani"; De Palma (Nursing Up): "Gran pasticcio, acuirà precarietà"

Un nuovo operatore sanitario dovrebbe sbarcare nella sanità nel 2025, l'assistente infermieristico: un professionista a 'metà' tra l'Oss (operatore sociosanitario) e l'infermiere. Una figura 'ibrida' che nel periodo più difficile per i lavoratori della sanità pubblica - tra carenze di unità, turni massacranti e le continue violenze - sta suscitando non pochi malumori tra i sindacati di categoria.

"L'assistente sanitario è un passo indietro - spiega all'Adnkronos Salute Michele Vannini, segretario nazionale Fp Cgil - e non è risposta per far fronte alla carenze degli infermieri al di là delle dichiarazioni. Il perché la professione non attrae, e se non prendono misure urgenti i posti disponibili rimarranno deserti, è suddiviso tra la bassa qualità della retribuzione, i carichi di lavoro enormi e la crisi del riconoscimento sociale che si riscontra nelle continue aggressioni. Il progetto originale dell'assistente infermieristico risale a due anni fa, ad agosto 2024 sono stati fatti due decreti e manca il passaggio in Conferenza Stato-Regioni". Presumibilmente alla fine 2025 questa figura arriverà negli ospedali pubblici e nelle strutture private convenzionate.

Quanto guadagnerà un assistente?

Quali sono i punti deboli di questa operazione? "Lo scenario sarà quello di avere questi 'assistenti' che non sono infermieri ma sono sopra l'Oss ma il punto sono anche le retribuzioni - avverte Vannini - In questi anni non si è lavorato per innalzare gli stipendi degli infermieri nel pubblico e nel privato, oggi c'è una differenza e nel privato sono mediamente più bassi. Se arriverà l'assistente, questa figura potrebbe anche portare al fatto che un assistente che arriva nel pubblico potrebbe avere una retribuzione più alta rispetto ad un infermiere che lavora nel settore privato".

"In Italia mancano professionisti infermieri? Niente paura, è in arrivo l’Assistente Infermiere, che risolverà tutto in un colpo solo. Un gran pasticcio, che acuisce la già precaria stabilità della professione infermieristica, e la qualità dell'assistenza, di cui gli infermieri rappresentano innegabilmente le fondamenta, con le loro competenze e le loro elevate responsabilità". Così Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up. "Nel mese di aprile del 2023 - continua De Palma - fummo chiamati a relazionare con i tecnici e gli esperti delle Regioni su tale proposta, la questione fu definita come 'nascita di un nuovo operatore di interesse sanitario che collabora con l'infermiere', e fummo chiari e diretti, esprimendo a pieno le nostre legittime perplessità. Ribadiamo, quindi, a distanza di oltre un anno, la nostra posizione di allora, naturalmente arricchita di ulteriori spunti di analisi e approfondimenti, non nascondendo quei dubbi che allo stato dell’arte, oggi più che mai, si sono trasformati in un perentorio giudizio negativo".

Secondo il segretario nazionale Fp Cgil, "la vera ragione per cui si è fatta questa operazione - senza aver mai veramente ascoltato i sindacati - è la pressione dei datori di lavoro della sanità privata convenzionato ma anche del settore socio-assistenziale, in questo modo nelle strutture si sostituiranno gli infermieri che magari non posso esserci a tempo pieno con gli assistenti, riducendo i costi del lavoro, ma con conseguenze sull'assistenza ai cittadini perché gli assistenti infermieristici non hanno la formazione e le competenze dell'infermiere laureato".

Cosa potrà fare

"In più c'è il nodo - aggiunge il segretario nazionale Fp Cgil - del rispetto della legge Gelli sulla responsabilità sanitaria. Gli assistenti non sono configurati nelle professioni sanitarie, non hanno copertura assicurativa e se succede qualcosa mentre somministrano l'insulina ad una diabetico? O mentre assistono un tracheotomizzato? Torniamo a 25 anni fa quando gli infermieri avevano un ruolo generico? E' una operazione che porta indietro gli infermieri, alla fine degli '90 quando furono creati gli Oss e prima che venisse decida la formazione universitaria degli infermieri".

Ma come verranno formati gli assistenti infermieristici? "In due modi - spiega Vannini - devi essere già Oss e per il momento non c'è nessuna scuola statale - come noi avevamo suggerito - per formarli ma dei corsi. L'Oss che ha già un diploma di scuola superiore deve fare un corso di 500 ore, l'Oss che non ha il diploma deve dimostrato di aver lavorato per 5 degli ultimi 8 anni e al corso di 500 ore ne deve fare un altro di 100. Come si può pensare - conclude Vannini - che bastino questi corsi che poi ogni regione declinerà in modo diverso in base alle strutture e ai soldi che avrà a disposizione?".