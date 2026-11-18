Assobiotec – Federchimica ha celebrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il proprio quarantesimo anniversario con l'Assemblea pubblica 2026. Nel corso dell'Assemblea è stato anche conferito l'Assobiotec Award 2026 a Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Bracco. Istituito nel 2008, il riconoscimento viene assegnato a personalità che si sono distinte nella promozione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. "Ricevere questo premio in occasione del quarantennale di Assobiotec è per me un onore e una emozione", ha affermato Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco.