Pc, telefonini, Ipad e macchine fotografiche, ma anche strumenti musicali, fornetti elettrici, sci, snowboard e monopattini, senza tralasciare macchine da cucire, lettini da massaggi, sedie a rotelle e persino un costume da scimmia. Questo e molto altro si sono trovati di fronte gli addetti dell'ufficio 'oggetti rinvenuti' dell'aeroporto milanese della Malpensa, che da qualche anno organizza un'asta per liberarsi di questa immensa moltitudine di oggetti, dando al contempo la possibilità a tutti di aggiudicarsi dei veri e propri 'affari'.

Le aste si tengono una volta all'anno, spiegano da Sea, la società che gestisce lo scalo. E vengono organizzate da una società specializzata in aste giudiziarie e tra privati. Gli oggetti in vendita sono tutti quei beni dimenticati o rinvenuti in aeroporto negli ultimi due anni e che non sono mai stati reclamati. Vengono presi in carico da Sea, che cataloga e custodisce in appositi spazi tutto ciò che non è stato reclamato. Si va dalla tecnologia, tra telefonini, Ipad e smatwatch e televisori, per arrivare a videocamere e macchine fotografiche. Ma si trovano anche valigie piene di abiti o accessori, che possono essere messe in vendita intere o a comparti e molti oggetti preziosi, tra cui gioielli e orologi. Tra gli oggetti più bizzarri che gli addetti di Sea si sono ritrovati tra le mani, anche strumenti musicali, ausili per camminare, come deambulatori, stampelle e bastoni, fino a sedie a rotelle e passeggini. E non è tutto, perché negli anni sono stati trovati anche oggetti del tutto inaspettati, come, addirittura, un costume da scimmia.

Le aste sono un appuntamento molto atteso dagli amanti del genere tanto che, fino a prima della pandemia da Covid, qualche giorno prima della data di apertura venivano organizzati degli 'open day', durante i quali si poteva andare fisicamente nei magazzini di Sea per visionare in anteprima ciò che sarebbe stato messo all'incanto e prendere nota dei numeri dei lotti e altri dettagli. Eventi, assicurano da Sea, che erano diventati molto popolari e frequentati. Dopo la pandemia, però, la gestione è stata semplificata ed è stata spostata online. Ora si può andare sul sito di Sea, al link https://www.milanomalpensa-airport.com/it/assistenza/news/asta-telematica-luglio-2025, dove sono indicate tutte le modalità per iscriversi e partecipare. E occhio, perché la prossima asta si terrà dal 21 al 25 luglio 2025.