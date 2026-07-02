Bambini, Tesauro (Save The Children Italia) 'Povertà educativa strettamente connessa a quella economica"

"La povertà educativa è strettamente connessa alla povertà economica. Sappiamo tutti che in una situazione di difficoltà economica minore è l'attenzione che la famiglia può dare all'educazione dei ragazzi. Un ragazzo che non riceve un'educazione piena è un ragazzo che parte con un handicap nel suo percorso di vita. Per spezzare questo ciclo negativo noi interveniamo sulla parte educativa, cercando di fornire ai più giovani in contesti meno favoriti come questo quel supporto, quello stimolo e quel sostegno necessari affinché ognuno di loro possa esprimere il suo talento e guardare al futuro in maniera più luminosa". Lo ha detto Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, nel corso della visita al Punto Luce di Marghera, il presidio educativo gratuito di Save the Children attivo nel quartiere dal 2016, alla quale hanno preso parte Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, e il Sindaco di Venezia Simone Venturini.