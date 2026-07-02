Bambini, Venturini (sindaco Venezia) 'Collaborazioni tra Save the Children e OVS sono molto importanti"

"Collaborazioni come quella tra Save the Children e OVS sono molto importanti perché tengono insieme le aziende del territorio, che scelgono di sostenere progetti sociali, e realtà nazionali che hanno grande competenza su questi temi e operano in contesti urbani alle volte difficili". Così Simone Venturini, sindaco di Venezia, intervenendo alla visita al Punto Luce di Marghera, il presidio educativo gratuito di Save the Children attivo nel quartiere dal 2016, da parte di Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, e Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia, insieme al Sindaco di Venezia Simone Venturini.