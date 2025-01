Banda Robin Hood colpisce ancora, sabotati lucchetti b&b da Roma a Torino

Da nord a sud, la banda di Robin Hood colpisce ancora. Nella notte molti lucchetti o smart locker per i check in automatici dei b&b sono stati sabotati a Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo. 'Stop affitti brevi - Santanchè vogliamo risposte' è la scritta apparsa su uno striscione vicino al Colosseo.

"L’emergenza casa è nazionale - scrivono gli attivisti - e necessita soluzioni messe in campo dal governo. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini. Ministra Santanché saboteremo il vostro turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio che questo settore causa”.