Avrebbe violentato una ragazza di soli 16 anni in un casolare abbandonato. E' stato arrestato oggi un 22enne per i fatti del 6 luglio scorso, avvenuti nelle campagne vicino a Ceglie del Campo, un quartiere vicino a Bari. Nelle prime ore di stamane, la Polizia di Stato del capoluogo pugliese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'Ufficio gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il 22enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia la vittima fu portata di sera nel casolare dal suo ex fidanzato, all’epoca dei fatti anch’egli minorenne, e dal 22enne arrestato oggi. Giunti sul posto, l’ex fidanzato si sarebbe allontanato ed il 22enne avrebbe consumato la violenza sessuale in modo brutale dopo averla minacciata di conseguenze fisiche, procurando alla vittima lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. La ragazza rivelò quanto accaduto ad una coetanea, che si confidò con i genitori. Questi ultimi informarono i genitori della vittima, che si rivolsero alla Squadra Mobile della Questura di Bari. Gli inquirenti hanno riscontrato il racconto della vittima e acquisito indizi ritenuti gravi in relazione ai quali, sussistendo anche le esigenze cautelari, il giudice per le indagini preliminari di Bari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il 22enne annovera numerosi precedenti penali nonostante la giovane età ed era già stato detenuto ai domiciliari, con dispositivo elettronico, per una rapina e contestuale ferimento da arma da fuoco, consumata a Ceglie del Campo nel settembre del 2023.