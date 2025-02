Barilla: da Mulino Bianco ricerca, innovazione e sostenibilità per 'un mondo più buono'

Garantire qualità, gusto, scelte sostenibili e costante innovazione per rispondere ai bisogni delle persone. Questa l'ambizione di Mulino Bianco che, da sempre, persegue l'obiettivo di 'un mondo più buono'. Un impegno che si traduce anche in ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e che, dal 2010, ha portato il Gruppo di Parma a migliorare il profilo nutrizionale di circa 140 prodotti da forno, riducendo la quantità di zucchero, in alcuni casi eliminata, in circa 30 prodotti da forno per il mercato italiano. Contestualmente, il brand si sta impegnando ad utilizzare sempre più farina integrale, semi, frutta secca e a soddisfare le diverse esigenze nutrizionali. Dal 2017 al 2022, infatti, sono stati lanciati 20 prodotti integrali o ricchi di fibra.

Impegnarsi per 'un mondo più buono', inoltre, si traduce costantemente in una serie di azioni concrete messe in campo da tempo: l'energia elettrica acquistata per la produzione in stabilimento di tutti i prodotti, ad esempio, arriva solo da fonti rinnovabili, così come tutti i packaging, che sono riciclabili e forniscono chiare indicazioni sulla loro composizione, aiutando il consumatore a differenziare nel modo corretto. L’impegno per un’agricoltura sostenibile, poi, è costante e radicato nel dna di marca: nel 2018 Mulino Bianco, in collaborazione con Wwf Italia, Università di Bologna e Università della Tuscia, ha realizzato la 'Carta del Mulino' con l’obiettivo di sostenere la diffusione di pratiche agricole sostenibili lungo la filiera della farina di grano tenero. Ad oggi sono oltre 100 i prodotti Mulino Bianco realizzati con 100% farina di grano tenero proveniente da agricoltura sostenibile. Un impegno in linea con le aspettative dei consumatori: circa 3 acquirenti di Mulino Bianco su 4 ritengono la sostenibilità un impegno importante in fase di acquisto (Fonte: 'Mulino Bianco e gli italiani' AstraRicerche 2025).

Da sempre, infine, Mulino Bianco si impegna a portare concretamente nella vita delle persone una visione del mondo positiva e autentica, ispirando la ricerca del buono in tutti i piccoli gesti quotidiani. L’impegno per 'un mondo più buono' vive anche nel contributo che Mulino Bianco porta alle persone per far fronte a situazioni complesse, evidenziando un forte legame con le comunità in cui opera e impegnandosi attraverso donazioni e iniziative solidali.