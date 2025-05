"Pure se m'ha menato, non gioisco per le disgrazie altrui". E' il commento a caldo all'Adnkronos del king dei paparazzi Rino Barillari sulla condanna dell'attore francese Gérard Depardieu a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale su due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Il noto fotografo della Dolce Vita, che il 21 maggio dello scorso anno venne aggredito dall'attore a pranzo con la sua compagna all'Harry's bar di via Veneto a Roma, aggiunge: "E pensare che era l'uomo più gentile del mondo. Quando lo incontravo per strada si faceva fotografare senza problemi. Vai a capire che gli è preso quel giorno a via Veneto: secondo me aveva una 'catastrofic situation' con la sua donna. Gli rodeva. Ma io che ne sapevo? Io quando vedo un personaggio scatto. Se chiedo il permesso e quando le faccio le fotografie?".

E conclude con un po' di amarezza: "Per me era un mito, un mostro sacro. Ma il rispetto verso le donne è fondamentale, noi senza di loro siamo un fallimento completo". (di Silvia Mancinelli)