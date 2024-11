Bellucci (Fdi), "IA a servizio dell'umano, Governo al lavoro per promuovere utilizzo etico e inclusivo"

Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha incontrato alcuni rappresentanti degli enti del Terzo Settore, aprendo un tavolo di confronto sul tema delle nuove tecnologie, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale (IA). La tematica risulta essere di stringente attualità, come ricordato anche da Papa Francesco che ha raccomandato la necessità di uno sviluppo etico degli algoritmi, in cui siano i valori a orientare i percorsi delle nuove tecnologie.

Sull’incontro avvenuto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Viceministro Bellucci ha dichiarato: “Analizzare insieme le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ma anche le sfide e i rischi derivanti da un loro utilizzo non responsabile e che non possiamo ignorare, per mettere la tecnologia stessa a servizio dell’Umano. Questo il tema al centro del confronto con gli enti del Terzo Settore, che ho voluto incontrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’attenzione del Governo Meloni sulla transizione digitale in atto è massima e il tema dell’Intelligenza Artificiale, in particolar modo, è oggetto di una sensibilità specifica che sin dall’inizio ci ha visti al lavoro, come dimostrato anche in occasione della presidenza italiana del G7, per monitorare il fenomeno con l’obiettivo di prevenire e scongiurare i rischi sociali che possono affliggere le persone più fragili e i nostri giovani". Il Viceministro ha poi aggiunto: “Come Governo abbiamo voluto promuovere l’utilizzo etico, sicuro e inclusivo dell’IA e, per la prima volta, abbiamo previsto lo stanziamento di 2,5 milioni di euro nelle Linee d’indirizzo emanate dal Ministero in merito al finanziamento di progetti di rilevanza nazionale promossi dal Terzo Settore”.