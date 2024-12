Bellucci (Fdi): "L'uso sano dell’intelligenza artificiale è una priorità del governo Meloni"

Il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ha ricevuto al Ministero alcuni rappresentanti del mondo delle piattaforme social e degli sviluppatori. L'incontro ha avuto come obiettivo quello di comprendere come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in maniera etica, con una visione che metta al centro l’umano.

Il Viceministro ha dichiarato: "L’uso sano dell’intelligenza artificiale è una priorità del governo Meloni. La sfida è quella di mettere a servizio delle persone il progresso tecnologico, non lasciando nessuno indietro, e come Viceministro delegato alle politiche sociali ho voluto promuovere un incontro con le maggiori aziende di innovazioni tecnologiche e di sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro di cui fanno parte queste aziende e gli enti del Terzo Settore per far sì che l’alleanza tra privato e privato sociale possa dare struttura e corpo ad un utilizzo sicuro, etico e accessibile dell’IA. Il progresso deve mettere al centro persone, altrimenti non è progresso".

Hanno preso parte all'incontro - garantendo la loro partecipazione ed un'attiva condivisione all'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale - Accenture, Almaviva, AWS, Dell, Google, HPE, IBM, Lutech, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle e S2E.