Bellucci: "Stato, Terzo Settore e impresa operino insieme per un’alleanza sociale"

"Le istituzioni debbono avere l’alto compito di rendere la Nazione unita e coesa, al fine di realizzare una realtà sociale capace di rispondere alle esigenze del nostro popolo. Lo Stato non basta a sé stesso, ha bisogno del privato sociale, dell’associazionismo, del Terzo Settore e delle aziende private, nell’ottica di quella alleanza sociale che è l’unica via per costruire il bene comune". Lo ha dichiarato Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, durante la sua partecipazione all’edizione 2024 di Atreju.

Il Viceministro -che è Responsabile Nazionale Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze per Fratelli d’Italia- è intervenuto nel corso del panel “Superare gli ostacoli e valorizzare le competenze - La via italiana all’inclusione sociale”. Bellucci ha poi sottolineato: "Noi possiamo essere uno strumento anche a servizio, in Europa, della moltiplicazione di realtà solidaristiche, per dare vita a quell’economia sociale che può prendere esempio dall’Italia e dalle migliaia di volontari e operatori sociali che ogni giorno mettono l’aiuto al prossimo al centro della propria vita".

Infine un riconoscimento al lavoro costante di Don Antonio Coluccia per il suo impegno contro la droga e la criminalità organizzata: "persone come lui rischiano la propria vita, mettendola in gioco laddove anche lo Stato, in passato, ha fatto un passo indietro, invece che uno avanti. Proprio per questo ha ancora più bisogno di noi. Dobbiamo stargli accanto e, quando necessario, anche davanti per proteggere lui e le persone come lui".